Due giorni record nella Asl Toscana centro: dieci nati in 48 ore all'ospedale del Mugello

Borgo San Lorenzo
Una gioia condivisa dieci volte in 48 ore, le ultime due volte ieri mattina, tanti sono stati i bimbi venuti alla luce all’ospedale del Mugello in due giorni. Stanno tutti bene i dieci bebè nati tra la mattina del 23 e la notte tra il 24 e il 25 settembre, con la sorpresa ancora nella mattina di ieri di due nuovi fiocchi appesi alla porta. Alla fine tra chi arrivava e chi andava via (un bebè nato il 23 settembre è stato dimesso ieri), l’ospedale del Mugello ha registrato complessivamente in circa 48 ore, ben 10 dichiarazioni di nascita. Numeri straordinari e un’energia moltiplicata perché, nel frattempo, con i nuovi nati arrivavano anche i familiari a far crescere i numeri. Ad ogni vagito si aggiungeva una nuova vita e anche il reparto cresceva di nuovi entusiasmi.

Le equipe impegnate sono state quelle del reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto da Marco Giusti con il prezioso supporto del reparto di Pediatria e Neonatologia, diretto da Rosalia Di Silvio. I professionisti che si sono succeduti tra pomeriggio e mattina sono stati ginecologi, anestesisti, Oss e ostetriche, quest’ultime coordinate dall’ostetrica Vienna Sorrentino e gli infermieri a supporto, coordinati da Elisabetta Cinquegrana per la Pediatria. Con la sorpresa per qualcuno di ritrovare ancora, la mattina del turno successivo, una situazione in positivo fermento. Il grande impegno collettivo ha coinvolto ambedue i reparti e la grande soddisfazione è stata condivisa con tutti i partecipanti di questo evento eccezionale che inaspettatamente è diventato quasi un viaggio di gruppo.

Il gruppo alla fine, mamme, babbi, neonati, e operatori sanitari dei due reparti di Ginecologia e Ostetricia e di Pediatria e Neonatologia, ieri pomeriggio ha trovato anche il tempo di una foto. La posa è durata giusto il tempo di uno scatto, poi ognuno è dovuto tornare rapidamente a fare la propria parte, con il personale sanitario impegnato ancora nel pomeriggio di ieri, per via dei nuovi ingressi, a trovare posto e a spostare letti e culline.

È il secondo record in poco più di dieci giorni per la Asl Toscana Centro che continua a registrare numeri eccezionali. Solo una decina di giorni fa, la generosità della cicogna si era già fatta sentire all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in una notte speciale in cui sono venuti alla luce ben sette bebè.

