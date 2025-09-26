Empoli, Festival della Transizione Ecologica: modifiche alla viabilità nel centro

Attualità
Interventi per sabato 27 settembre su strade e una piazza

In occasione del Festival della Transizione Ecologica 2025 in programma sabato 27 settembre 2025, con l'ordinanza numero 413 del 26 settembre 2025 sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

dalle ore 09:00 alle ore 24:00 del giorno 27 settembre 2025

Piazza del Popolo

Tutta la piazza
Divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.
Divieto di sosta con rimozione coatta, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 27 settembre 2025

Via dei Neri

Secondo tratto, dall’intersezione con via L. da Vinci a Piazza del Popolo
Divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Via Cosimo Ridolfi

Tratto dall’incrocio con via G. del Papa a Piazza del Popolo
Divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.
Divieto di sosta con rimozione coatta, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

