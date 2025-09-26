Fondo Affitti 2025, la graduatoria provvisoria nell'Empolese Valdelsa

L'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno 2025.

Gli elenchi sono consultabili da oggi, 26 settembre 2025, fino al 6 ottobre 2025 sul sito dell’Unione dei Comuni (https://www.empolese-valdelsa.it/). Gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni al Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie di ERP, allegando la documentazione utile per il riesame della pratica, entro le 13:00 del 6 ottobre 2025.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla graduatoria provvisoria, è possibile rivolgersi allo sportello sociale del proprio Comune di residenza nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141

Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 15 alle 17; tel. 0571- 686331

Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 18; tel. 0571- 661285

Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-757063

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 15 alle 17; tel. 0571-268501

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-1655113

Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel. 0571- 699242

Montelupo Fiorentino, martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18; tel. 0571-917561,

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-933210

Fonte: Ufficio stampa

