Fondo Affitti 2025, la graduatoria provvisoria nell'Empolese Valdelsa

Front Office Empoli
L'Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa ha approvato la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione – Fondo Affitti anno 2025.

Gli elenchi sono consultabili da oggi, 26 settembre 2025, fino al 6 ottobre 2025 sul sito dell’Unione dei Comuni (https://www.empolese-valdelsa.it/). Gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni al Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie di ERP, allegando la documentazione utile per il riesame della pratica, entro le 13:00 del 6 ottobre 2025.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla graduatoria provvisoria, è possibile rivolgersi allo sportello sociale del proprio Comune di residenza nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141
Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; tel. 0571-906220
Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 15 alle 17; tel. 0571- 686331
Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 18; tel. 0571- 661285
Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-757063
Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 15 alle 17; tel. 0571-268501
Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-1655113
Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel. 0571- 699242
Montelupo Fiorentino, martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18; tel. 0571-917561,
Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571- 600272
Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-933210

Fonte: Ufficio stampa

