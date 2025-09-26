Giovani, a Empoli i volontari del servizio civile raccontano le loro storie

“Il servizio civile rappresenta una straordinaria palestra di vita: permette ai giovani di mettersi al servizio delle comunità e al tempo stesso di acquisire esperienze e strumenti che saranno utili nel loro futuro. L’iniziativa di oggi ci ha permesso di ascoltare racconti, progetti, sogni e riflessioni dei ragazzi che hanno scelto di dedicare un anno della loro vita a un impegno di grande valore sociale”.

A dirlo in apertura dei lavori Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, dopo la mattinata di testimonianze, esperienze e dialogo tra i 40 giovani protagonisti del servizio civile universale, che si è svolto ieri a Empoli per l’incontro “Stories di servizio civile” al Centro Giovani Avane, promosso da Confcooperative Toscana e Consorzio Zenit – Salesiani per il Sociale aps, un evento pensato come momento di scambio e confronto con gli operatori volontari impegnati nei progetti attivi in tutta la regione.

L’incontro è stato ospitato da CORA Impresa Sociale, che da sempre come cooperativa sociale Il Piccolo Principe è sede di servizio civile e che ha condiviso con i presenti la propria esperienza e accompagnato i ragazzi presenti in un percorso laboratoriale interattivo, articolato in due momenti di confronto dedicati a valorizzare storie, competenze, talenti e idee di cittadinanza attiva. Il presidente Roberto Beconcini ha sottolineato l’importanza del servizio civile come occasione di crescita personale, civica e professionale per tanti ragazzi e ragazze.

