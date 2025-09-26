Incidente nelle colline di Peccioli, coinvolte due auto

Incidente tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi sulle colline di Peccioli. È successo poco dopo le 18, in via della Bonifica che porta alla frazione di Ghizzano, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Per cause in accertamento le due auto si sono scontrate, finendo fuori strada. I vigili del fuoco hanno soccorso gli occupanti dei mezzi, affidandoli alle cure dei sanitari sul posto. In corso la ricostruzione della dinamica da parte delle forze dell'ordine.

