Incidente tra due auto a Santa Croce, ci sono feriti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Santa Croce sull'Arno tra due auto rimaste coinvolte, per cause in corso di accertamento, in uno scontro lungo via Sant'Andrea. È successo poco dopo le 14, all'altezza con via Cimabue.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze, la polizia municipale per i rilievi e i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario oltre a mettere in sicurezza i mezzi e il luogo dell'intervento. Da quanto si apprende sono quattro le persone rimaste ferite e assistite dagli intervenuti.

In particolare due persone, mamma e figlia di 46 e 14 anni che stavano viaggiando a bordo della stessa auto, sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sempre dalle prime informazioni le altre due persone coinvolte avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.

