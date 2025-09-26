"Insieme per l'Alzheimer", da Empoli l'esperienza di Sintesi Minerva in un seminario in Valdinievole

Nell’ambito del mese dedicato all'Alzheimer (settembre), la cooperativa sociale SintesiMinerva in collaborazione con la Società della Salute Valdinievole e A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Sezione Empolese Valdelsa-Valdarno Inferiore organizza il seminario dal titolo “Insieme per l’Alzheimer: esperienze, cura e comunità”. L’incontro si terrà lunedì 29 settembre a partire dalle ore 15.30 presso il Centro Auser, in via Bonamici 13 a Pieve a Nievole (PT).

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali di Stefano Lomi, Direttore della SdS Valdinievole e di Marcello Magrini, Presidente Auser Valdinievole. Il programma prevede inoltre gli interventi di esperti del settore come Elisabetta Tonon, Geriatra e Direttrice SOC Geriatria dell’Azienda Usl Toscana Centro e Mariangela Caputo, Psicologa A.I.M.A.

Un momento centrale sarà dedicato alla presentazione delle attività che SintesiMinerva promuove a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro caregiver. Alice Ricotta, Responsabile Area Cura, illustrerà le attività della cooperativa in Val di Nievole. Michela Bini, Coordinatrice Atelier Alzheimer e sportelli informativi, presenterà le iniziative rivolte a persone con disturbi cognitivi lievi. Atelier Alzheimer propone, a Montelupo Fiorentino e a Pieve a Nievole, laboratori di stimolazione cognitiva, attività sociali, artistiche e musicali, ortoterapia e molto altro in un’offerta che coinvolge anche i familiari, dando loro la possibilità di ritagliarsi spazi di sollievo e tempo libero.

SintesiMinerva è inoltre impegnata in progetti specifici, come AFA e Dintorni, laboratori e Attività Fisica Adattata rivolta ad anziani fragili e Pronto Badante, diretto alle famiglie con persone affette da decadimento cognitivo. Inoltre in collaborazione con A.I.M.A., è stato attivato anche uno sportello informativo con una psicologa specializzata nel supporto ai familiari.

Cristina Dragonetti, Presidente di SintesiMinerva

A concludere i lavori sarà Cristina Dragonetti, Presidente di SintesiMinerva, che modererà l’incontro: “Questo seminario rappresenta un’opportunità importante per raccontare le forze in campo a sostegno dei pazienti con Alzheimer e dei loro caregiver. È un momento di confronto con esperti e operatori, ma anche un’occasione per far conoscere alle famiglie i servizi disponibili e i luoghi in cui possono trovare ascolto e aiuto”.