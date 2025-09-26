Meini a Pontedera con Ceccardi e Sardone: “Sicurezza prioritaria, stop al degrado in stazione”

Politica e Opinioni Pontedera
"Sicurezza come fattore prioritario". Così Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale e della Lega, candidata capo lista alle prossime elezioni, che si è recata a Pontedera. Con lei anche le eurodeputate Susanna Ceccardi e Silvia Sardone. Tra le problematiche analizzate al gazebo con i cittadini, quella dell'area della stazione ferroviaria, teatro di "episodi delinquenziali da non minimizzare".

"Ringrazio le nostre eurodeputate Susanna Ceccardi e Silvia Sardone, quest'ultima anche Vicesegretario Federale, per avermi affiancato al nostro gazebo a Pontedera, dove con i cittadini abbiamo parlato, tra le altre cose, delle criticità presenti nella zona circostante la stazione ferroviaria di Pontedera - afferma Elena Meini -.

Un'area, purtroppo, nota come luogo dove la delinquenza è piuttosto radicata, a scapito della sicurezza di quelle persone che, quotidianamente, si recano a prendere il treno per recarsi al lavoro o a scuola - prosegue il Consigliere -. Purtroppo, com'è loro stile, il Pd e la Sinistra in generale, tendono a minimizzare tale criticità (vedi la ferma opposizione a creare in Toscana un centro che ospiti immigrati irregolari autori di reati in attesa di espulsione) ed invece abbiamo voluto ribadire, anche in Valdera, come, per noi, preservare l'incolumità delle persone sia un elemento assolutamente prioritario - precisa l'esponente leghista -. In serata, poi, interessante confronto, a Santa Maria a Monte, per parlare del nostro impegno, sia in Europa che in Toscana, a favore dei cittadini", conclude la rappresentante della Lega.

