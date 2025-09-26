Si chiude Lineapelle: le interviste del terzo giorno

Si chiude un'altra edizione di Lineapelle e le aziende del Comprensorio del Cuoio fanno il percorso inverso da Milano alla Toscana. Il terzo giorno ha visto comunque molti protagonisti tra gli stand della Fiera Milano Rho, come si nota dalle interviste a cura della Easy News Press Agency.

Tornano volti e voci dal salone dedicato al mondo della pelle e della conceria. Qua potete trovare le interviste video con alcuni dei protagonisti dell'edizione di settembre 2025. Nei prossimi giorni nuovi appuntamenti con i protagonisti del settore conciario italiano e internazionale.

