Marco Turini della Libreria Carrara di Pontedera nuovo presidente provinciale SIL Confesercenti

Economia e Lavoro
Marco Turini e Claudio Del Sarto

Rappresenterà il settore per i territori di Pisa, Lucca e Massa Carrara: "Uno degli obiettivi sarà creare una rete tra le librerie delle tre province"

Marco Turini, titolare insieme alla moglie Ilaria della storica Libreria Carrara di Pontedera, è stato nominato nuovo presidente del SIL (Sindacato Italiano Librai) Confesercenti per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Figura molto conosciuta nel territorio, Marco Turini rappresenta una realtà imprenditoriale di riferimento nel settore della libreria e cartolibreria, punto di incontro culturale e commerciale nel cuore di Pontedera.

"La filiera del libro sta attraversando una fase di profonda trasformazione – ha dichiarato il neo presidente Turini –. In un contesto economico sempre più complesso, è  fondamentale garantire maggiore tutela e rappresentanza per le librerie indipendenti e per l’intero comparto. Uno degli obiettivi principali sarà proprio quello di creare una rete tra le librerie delle tre province, per condividere esperienze, iniziative e strategie comuni".

A fargli eco, Claudio Del Sarto, responsabile d’area Confesercenti: "Un grande in bocca al lupo a Marco Turini. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla sua passione, sapremo lavorare insieme per valorizzare e tutelare una categoria fondamentale per il tessuto culturale ed economico del nostro territorio". Con questa nomina, il SIL Confesercenti rafforza il proprio impegno a sostegno delle librerie indipendenti e del mondo del libro, in un momento cruciale per il settore.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio

