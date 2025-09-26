Torna in centro il mercato a Santa Croce, l'annuncio di Confcommercio

“Il mercato di Santa Croce torna in centro! Finalmente i banchi lasceranno piazza Romero in favore di una nuova collocazione in Piazza del Popolo: una soluzione interessante per garantire il proseguimento di un mercato storicamente molto frequentato e apprezzato da ambulanti e operatori in sede fissa”. Esprime la sua soddisfazione il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli al termine della concertazione con l'amministrazione comunale.

“Ringraziamo l'assessore Balsanti per la collaborazione dimostrata e per aver lavorato ad una proposta ragionevole e che tutela l'interesse primario di operatori ambulanti e attività in sede fissa, ovvero riportare il mercato in centro storico. Una richiesta che Confcommercio portava avanti dal 2021, quando venne deciso di stabilizzare il mercato in Piazza Romero, causando soltanto delusione e malcontento negli ambulanti. Di fronte all'evidente calo di clienti e visitatori in molti hanno lasciato le postazioni e per ogni settimana persa aumenta il rischio che gli operatori prediligano altre piazze”.

“A fronte di questa situazione avevamo proposto di riportare il mercato nella storica sede di Piazza Matteotti, ma di fronte agli ostacoli tecnici che non consentono questa soluzione abbiamo apprezzato e sostenuto la concreta volontà e l'impegno del Comune per ricollocare i banchi in Piazza del Popolo con una nuova disposizione, per la quale siamo in attesa di ricevere le planimetrie che condivideremo con gli operatori”.

“Il ritorno del mercato in centro – prosegue Favilli – era peraltro richiesto a gran voce dagli stessi commercianti, titolari di negozi, attività e pubblici esercizi, proprio perché il mercato a Santa Croce ha sempre costituito un volano di attrazione della clientela, oltre che preziosissimo elemento di socialità e convivialità che contribuisce ad avere un centro storico maggiormente vivo e frequentato. Avere un mercato nel cuore del paese anziché in un'area periferica e dove scarseggiano i servizi rappresenta un elemento in grado di contribuire concretamente al rilancio del commercio, oltre che un'imperdibile occasione di vitalità per tutta Santa Croce, in linea con quell'obiettivo comune di riqualificare il centro storico che ci vede collaborare in piena sinergia con l'amministrazione comunale”.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa