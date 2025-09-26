Mercato settimanale in centro a Santa Croce, assessore Balsanti: "Ancora verifiche da fare"

L'assessore allo sviluppo economico Simone Balsanti interviene sullo spostamento del mercato settimanale di Santa Croce sull'Arno, dopo l'annuncio di Confcommercio del ritorno dei banchi in centro, in piazza del Popolo. "Mi fa piacere che Confcommercio abbia manifestato il proprio entusiasmo per questo percorso intrapreso dall'amministrazione Giannoni, che siamo sicuri andrà verso una felice conclusione. Al momento abbiamo registrato un parere favorevole a questa soluzione da tutte le parti in causa, ma mancano ancora una serie di verifiche tecniche importanti, che pensiamo possano andare a buon fine, ma prima di cantare vittoria vogliamo avere le carte in mano".

Dunque, per il trasloco da piazza Romero, "passerà ancora qualche tempo. Certo, per noi avere incassato un assenso a questa proposta da parte di tutti i soggetti coinvolti nel tavolo di trattativa fa piacere e lo reputiamo un nostro successo amministrativo, però c'è da superare le ultime verifiche tecniche che sono tutt'altro che formali. Ringraziamo comunque fin da ora tutte le parti in causa per la buona volontà che hanno dimostrato nel cercare questa soluzione, - conclude Balsanti - ma allo stesso tempo incrociamo le dita, certi che anche questi ultimi passaggi degli uffici andranno a buon fine. Saremo ovviamente felici di vedere appena possibile i banchi degli ambulanti montati in piazza del Popolo".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno