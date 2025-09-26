Montopoli, al via la Fiera degli Uccelli numero 610

Sta per cominciare l’edizione numero 610 della Fiera degli uccelli in programma a Montopoli domenica 28 settembre. Si comincia all'alba con la gara di canto e la premiazione dei partecipanti, il concorso fotografico a tema “caccia fotografica”, nel pomeriggio invece ci sarà la consueta sfilata canina. Per tutto il giorno ci sarà l’opportunità di conoscere i cavalli di Asdi Collelungo, vedere le dimostrazioni di danza della scuola Ciotty Dance School, divertirsi con Pompieropoli, o provare a tirare con l’arco con gli arcieri di Montopoli.

«Siamo orgogliosi della nostra fiera – spiega Franco Giglioli presidente dell'associazione Fiera degli Uccelli – anche perché quella di Montopoli è la più longeva in assoluto in Toscana e la seconda più antica d'Italia. Ogni anno cerchiamo di rinnovare il programma mantenendo però vive le nostre tradizioni coinvolgendo tante realtà e associazioni del territorio».

I dati della fiera, organizzata dall’Associazione Fiera degli Uccelli e patrocinata dal Comune, si possono sintetizzare in queste cifre: oltre 60 punti vendita, 50 cantori in gara e migliaia di visitatori.

«Una manifestazione storica – commentano la sindaca Linda Vanni e l'assessora all'associazionismo Kendra Fiumanò – un esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. Ringraziamo tutti i volontari e le volontarie che in queste settimane stanno lavorando con tantissimo impegno e passione alla buona riuscita dell’iniziativa. Un appuntamento fisso che caratterizza il settembre montopolese, un evento storico, un omaggio alle radici di Montopoli».

