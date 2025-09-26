Montopoli in Val d'Arno, crimonia di saluto al Luogotenente Santo Faiella

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Un momento di saluto per il Luogotenente Carica Speciale Santo Faiella questa mattina nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Un saluto prima del pensionamento dopo 27 anni al comando della caserma dei Carabinieri di San Romano. Presenti alla cerimonia il maggiore Francesca Lico, gli agenti e le agenti della polizia locale di Montopoli con la comandante Susanna Pisanó e i colleghi della caserma di San Romano.

«Il luogotenente Santo Faiella – ha detto la sindaca Linda Vanni – ha rappresentato un esempio brillante di dedizione e competenza, contribuendo in modo impeccabile al benessere di Montopoli e di tutto il Comprensorio. Desidero esprimere il mio più sincero riconoscimento per ogni azione intrapresa a favore della nostra comunità: per ogni intervento volto a mantenere l'ordine pubblico, per il suo incessante contrasto al crimine, e per la vigilanza costante che ha esercitato sul nostro territorio. Oggi ci siamo riuniti non solo per esprimerti riconoscenza, ma anche e soprattutto il nostro profondo affetto. Grazie, Luogotenente Faiella. Grazie, Santo».

Presenti anche molti rappresentanti delle associazioni del territorio che in questi anni hanno collaborato spesso con il luogotenente. «A Montopoli – ha detto Faiella – ho trovato il mio ambiente, sono stato accolto dalle persone con grande affetto e spero di aver ricambiato. Grazie alla mia famiglia, alla famiglia d’origine e alla famiglia dell’arma. Vi lascio in buone mani».

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
26 Settembre 2025

Montopoli, al via la Fiera degli Uccelli numero 610

Sta per cominciare l’edizione numero 610 della Fiera degli uccelli in programma a Montopoli domenica 28 settembre. Si comincia all'alba con la gara di canto e la premiazione dei partecipanti, [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
26 Settembre 2025

Si riunisce il consiglio comunale di Montopoli

Si comunica che il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà LUNEDì 29 SETTEMBRE 2025 ALLE ORE 18:00, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
25 Settembre 2025

A Montopoli una mattinata dedicata all’Alzheimer

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer il Comune di Montopoli organizza una mattina di approfondimento sul decadimento cognitivo. «L’obiettivo – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina