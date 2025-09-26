Montopoli in Val d'Arno, crimonia di saluto al Luogotenente Santo Faiella

Un momento di saluto per il Luogotenente Carica Speciale Santo Faiella questa mattina nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Un saluto prima del pensionamento dopo 27 anni al comando della caserma dei Carabinieri di San Romano. Presenti alla cerimonia il maggiore Francesca Lico, gli agenti e le agenti della polizia locale di Montopoli con la comandante Susanna Pisanó e i colleghi della caserma di San Romano.

«Il luogotenente Santo Faiella – ha detto la sindaca Linda Vanni – ha rappresentato un esempio brillante di dedizione e competenza, contribuendo in modo impeccabile al benessere di Montopoli e di tutto il Comprensorio. Desidero esprimere il mio più sincero riconoscimento per ogni azione intrapresa a favore della nostra comunità: per ogni intervento volto a mantenere l'ordine pubblico, per il suo incessante contrasto al crimine, e per la vigilanza costante che ha esercitato sul nostro territorio. Oggi ci siamo riuniti non solo per esprimerti riconoscenza, ma anche e soprattutto il nostro profondo affetto. Grazie, Luogotenente Faiella. Grazie, Santo».

Presenti anche molti rappresentanti delle associazioni del territorio che in questi anni hanno collaborato spesso con il luogotenente. «A Montopoli – ha detto Faiella – ho trovato il mio ambiente, sono stato accolto dalle persone con grande affetto e spero di aver ricambiato. Grazie alla mia famiglia, alla famiglia d’origine e alla famiglia dell’arma. Vi lascio in buone mani».

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa

