Open day del Centro Famiglie a Colle di Val d'Elsa

Economia e Lavoro Colle di Val d'Elsa
Mercoledì 1 ottobre alle ore 17:30, in Viale Marco Polo 25 a Colle di Val d’Elsa, si terrà l'open day del Centro Famiglie per la presentazione delle attività e dei laboratori aperti alle famiglie con figli. Un’occasione ideale per conoscere i numerosi servizi e laboratori offerti, che mirano a sostenere i genitori nel loro delicato compito educativo ed a offrire occasioni di socializzazione e divertimento per i ragazzi.

Durante l’open day, infatti, saranno presentati ed illustrati alcuni laboratori già sperimentati con successo nei mesi scorsi come il Kamishibai, laboratorio creativo; i Gruppi di Parola per bambini e ragazzi che vivono eventi separativi ma anche nuove attività come il Laboratorio Fotografico.

La serata sarà animata da educatori ed operatori esperti e non mancherà un momento goloso per la merenda, offerta a grandi e piccini.

Fonte: Ufficio stampa

