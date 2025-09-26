Pisa-Fiorentina, stop al traffico e deviazioni dei bus

At- autolinee toscane informa che a Pisa, domenica 28 settembre 2025, per consentire lo svolgimento dell’incontro di calcio Pisa – Fiorentina (ore 15:00) vengono attuati dei provvedimenti alla circolazione, tra i quali la chiusura al traffico veicolare di via Piave, via Rindi, via XXIV Maggio (da via IV Novembre a via Rindi) via Contessa Matilde.
Inoltre, per consentire l’afflusso ed il deflusso di tifosi in arrivo alla Stazione Centrale di Pisa, con Ordinanze della Prefettura e della Polizia Municipale di Pisa, viene interdetta al traffico veicolare l’intera area del capolinea della Stazione e di via Gramsci in Pisa.
In ragione di quanto esposto, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 di domenica 28 settembre 2025 vi saranno modifiche al servizio bus.
Si veda avviso: https://www.at-bus.it/it/viaggia/avvisi/deviazione-linee-pisa-domenica-28-settembre.
Fonte: At - Ufficio stampa
