Pontedera, accordo Piaggio-sindacati. Meini (Lega): "ammortizzatori sociali non bastano, serve piano industriale”

Dopo l’accordo raggiunto tra l'azienda Piaggio di Pontedera e sindacati per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i dipendenti, Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale e candidata capolista alle prossime elezioni, solleva dubbi sulla sostenibilità di una soluzione “tampone”. La leghista sottolinea come sia necessario che l’azienda assicuri un piano industriale chiaro e di lungo periodo, evitando che i lavoratori continuino a vivere in uno stato di emergenza permanente.

"Apprendiamo dai sindacati che, riguardo all'azienda Piaggio di Pontedera, si sia trovato un accordo, tramite l'utilizzo degli ammortizzatori sociali per fronteggiare una complicata situazione in atto, stante pure il complesso contesto internazionale - afferma Meini -. Una soluzione tampone che serve per salvaguardare l'occupazione, ma non è sufficiente a dare concrete certezze ai dipendenti.

Auspichiamo, dunque, una presa di coscienza della Proprietà nell'ottica di un piano industriale che consenta un reale sviluppo nel lungo periodo - precisa l'esponente leghista. Parimenti, chiediamo alla Regione ed al Ministero competente di attenzionare la questione, poiché è impensabile che i lavoratori debbano vivere in uno stato di grave indeterminatezza che pesa, inevitabilmente, sul futuro di loro stessi e delle famiglie", conclude la rappresentante della Lega.