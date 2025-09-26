Presidio Usb negli aeroporti toscani per Gaza e contro la guerra, cancellati circa 20 voli

Presidio Usb questa mattina davanti all’aeroporto di Peretola in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato nel settore aereo. La protesta è stata organizzata contro il genocidio di Gaza, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, contro l’aumento delle spese militari e il precariato negli scali italiani. Una decina i voli cancellati in mattinata o che lo saranno nel resto della giornata a Firenze, altrettanti a Pisa, come informavano i monitor attorno alle 12,30. Anche a Pisa si è tenuto un presidio.

Al sit-in hanno preso parte alcune decine di persone, tra cui lavoratori e delegazioni del Collettivo di fabbrica ex Gkn, Salviamo Firenze e Giovani palestinesi. In mattinata risultavano già cancellati una decina di voli a Firenze e altrettanti a Pisa, dove si è tenuto un presidio analogo.

"Le adesioni tra Firenze e Pisa sono su cifre abbastanza buone", ha spiegato Lorenzo Robin di Usb. "La minaccia fatta dalla commissione di garanzia ieri sera, secondo cui non potevamo aderire allo sciopero perché la piattaforma contro il genocidio e la guerra non era compatibile con quella per un lavoro dignitoso, ha portato confusione e timori soprattutto tra chi ha contratti a termine".

Robin ha aggiunto che "era essenziale riportare qualcosa anche in questo aeroporto, per spiegare a chi non ha potuto scioperare il 22 cosa stiamo facendo e sottolineare che le mobilitazioni sono ormai quotidiane e in una certa misura anche fuori controllo".