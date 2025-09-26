Sorpreso a rubare in chiesa a Prato, arrestato 33enne

Un 33enne è stato arrestato con l'accusa di aver tentato di rubare nella chiesa di San Pietro Apostolo a Grignano di Prato. L'uomo, residente a Quarrata e con precedenti, è stato fermato dai carabinieri la notte del 23 settembre, a dare l'allarme il parroco dopo alcuni rumori sospetti. Imilitari sono intervenuti e lo hanno fermato a poca distanza dalla parrocchia.

Secondo quanto spiegato dalla procura, il 33enne aveva uno zaino con più attrezzi da scasso tra cui un piede di porco utilizzato verosimilmente per forzare il portone della chiesa. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità del 33enne in relazione ai furti che nelle ultime settimane sono avvenuti nelle chiese di Prato e provincia, in particolare nei comuni di Vernio, Carmignano e Cantagallo.