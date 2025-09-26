Si riunisce il consiglio comunale di Montopoli

Si comunica che il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno si terrà LUNEDì 29 SETTEMBRE 2025 ALLE ORE 18:00, in seduta ordinaria, nella sala consiliare del Palazzo Municipale.
Questi i punti all'ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
2. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2025
3. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 11/08/2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
4. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 04/09/2025 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027. VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA DISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000.”
5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
6. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025-2027: MODIFICHE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
7. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000
8. SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE TRA I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, SAN MINIATO, SANTA CROCE SULL’ARNO APPARTENENTI ALLA ZONA DEL VALDARNO INFERIORE –
APPROVAZIONE
È possibile seguire la diretta streaming: https://www.digital4democracy.com/seduteonline/montopolivaldarno/?fbclid=IwY2xjawFeMSlleHRuA2FlbQIxMAABHW7k4TdKcwQiH2f_4U9kZnYOppEVI6HxweCuTK4L1ywP9BQoPZ58tJoSng_aem_Bhj6kVxhkPa6ySBwzes29Q
Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa
<< Indietro