Tentano di truffare una 91enne nel Senese, arrestati due giovani dopo pedinamento

Due giovani di 19 e 23 anni, entrambi campani, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per truffa aggravata in concorso ai danni di una 91enne residente a Rapolano Terme.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Siena, i due avrebbero raggirato l’anziana con la tecnica del “finto maresciallo”, portandola a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro. I monili, del peso complessivo di 167 grammi, sono stati recuperati e restituiti alla donna, che si è commossa riavendo beni di grande valore affettivo.

L’operazione è partita dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonica. Gli agenti hanno seguito l’auto a noleggio dei sospettati per quasi 70 chilometri, fino a bloccarla in sicurezza con il supporto della Polizia Stradale nei pressi di Orvieto (Terni).

I due sono stati condotti al carcere di Terni e, dopo la convalida dell’arresto, il GIP ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La Polizia di Stato di Siena ribadisce l’impegno nel contrasto alle truffe contro le persone più vulnerabili, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti al numero di emergenza 112 NUE.

