Tentano di truffare una 91enne nel Senese, arrestati due giovani dopo pedinamento

Cronaca Rapolano Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Due giovani di 19 e 23 anni, entrambi campani, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato per truffa aggravata in concorso ai danni di una 91enne residente a Rapolano Terme.

Secondo le indagini della Squadra Mobile di Siena, i due avrebbero raggirato l’anziana con la tecnica del “finto maresciallo”, portandola a consegnare gioielli per un valore stimato in circa 15mila euro. I monili, del peso complessivo di 167 grammi, sono stati recuperati e restituiti alla donna, che si è commossa riavendo beni di grande valore affettivo.

L’operazione è partita dopo alcune segnalazioni di tentativi di truffa telefonica. Gli agenti hanno seguito l’auto a noleggio dei sospettati per quasi 70 chilometri, fino a bloccarla in sicurezza con il supporto della Polizia Stradale nei pressi di Orvieto (Terni).

I due sono stati condotti al carcere di Terni e, dopo la convalida dell’arresto, il GIP ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

La Polizia di Stato di Siena ribadisce l’impegno nel contrasto alle truffe contro le persone più vulnerabili, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente episodi sospetti al numero di emergenza 112 NUE.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Rapolano Terme
Cronaca
1 Aprile 2025

Lutto nel calcio senese: a 25 anni è scomparso Brian Rodriguez

Se ne è andato a soli 25 anni Brian Esteveen Rodriguez, giovane calciatore della provincia di Siena. Giocava nel Nuova Polisportiva Serre di Rapolano, è scomparso a causa di una [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Rapolano Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina