Domani le semifinali del primo Torneo Città di Santa Croce: l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena sfida Cuneo

Domani prenderà il via il primo Torneo internazionale Città di Santa Croce – Memorial Piero Conservi. Alle 17,30 inizierà la prima semifinale, che vedrà scendere in campo l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Cuneo, fresca di promozione in Superlega. Nella seconda semifinale del torneo si sfideranno invece il Greenyard Maaseik, squadra della serie A belga (nella quale milita l’ex Finoli), e il team Arago de Sete, che milita nella serie A francese. Prima delle due gare, a partire dalle ore 15,30, sarà invece il momento della presentazione del settore giovanile del club toscano.

Il torneo è internazionale e mette di fronte squadre che militano nei più importanti tornei europei. Domenica spazio alle finali: alle ore 15 la finale per il terzo posto, alle 18 è in programma l’inizio della finale per il primo posto.

Per la formazione di coach Francesco Petrella sarà quindi un importante momento per comprendere la bontà del lavoro effettuato fino ad ora nella fase di preparazione. Manca ancora un po’ di tempo all’inizio del campionato, fissato per il 19 ottobre con la trasferta a Pineto; la preparazione prosegue con l’obiettivo di alzare il livello di gioco della squadra.

Il torneo di Santa Croce sarà, al contempo, un appuntamento importante anche per le altre tre formazioni che vi prenderanno parte. Cuneo si appresta al ritorno in Superlega mentre il Greenyard Maaseik e l’Arago de Sete si preparano per i rispettivi tornei nazionali.

In semifinale il team toscano sfiderà Cuneo, la squadra di Zaytsev, Baranowicz, Cavaccini e degli ex Emma Villas Cattaneo e Copelli.

“E’ un torneo molto importante per noi – afferma il coach di Cuneo, Matteo Battocchio – sia per gli stimoli che ci dà che per le indicazioni che fornisce allo staff tecnico. Emma Villas Codyeco Lupi Siena è una squadra di altissimo livello per la serie A2, quindi sarà un buon test per noi. Il torneo ci darà modo di giocare con squadre differenti e di variare lo stile di gioco”.

“I tornei precampionato mi piacciono più delle amichevoli secche – sono le parole di Domenico Cavaccini, libero di Cuneo. – In due giorni puoi giocare due partite e trascorri più tempo con i tuoi compagni di squadra. Quello di Santa Croce, inoltre, è un torneo di alto livello, quindi l’ideale per conoscerci meglio”.

Fonte: Emma Villas Volley Siena - Ufficio stampa

