Un laboratorio teatrale senza barriere: Credit Agricole 'sposa' il progetto del Dramma Popolare

C’è anche il progetto “Co-spirare” proposto dall’Istituto Dramma Popolare di San Miniato tra i cinque selezionati dalla Giuria per la pubblicazione nel sito www.cacrowdforlife.it, il portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia.

È entrata nel vivo, infatti, l’iniziativa di crowdfunding “Crédit Agricole for Tomorrow” promossa da Crédit Agricole Italia in sinergia con Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Piacenza e Vigevano e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Per ribadire la vicinanza ai territori attraverso il supporto a progetti innovativi che generino un impatto positivo favorendo la riduzione delle diseguaglianze, la parità di genere e la lotta al cambiamento climatico.

Al termine della selezione operata dalla Giuria, cinque sono state le proposte che hanno ottenuto la possibilità di accedere al portale per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei rispettivi progetti. Per ogni euro raccolto Crédit Agricole Italia e la Fondazione territoriale di riferimento devolveranno a loro volta un euro ciascuno, entro un plafond complessivo di 100 mila euro.

Nello specifico, il progetto “Co-spirare” dell’Istituto Dramma Popolare di San Miniato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vuole realizzare un laboratorio teatrale con l’obiettivo di abbattere barriere culturali, linguistiche e sociali attraverso il linguaggio universale del teatro, promuovendo pari opportunità e la partecipazione attiva di ogni individuo.

Di seguito gli altri progetti selezionati: “L’Armadio della scuola” dell’Associazione Liberamente APS di Parma, “Cà Arienti, molto più di una soluzione abitativa” da L’Arengo APS ETS di Bologna, “Mastri biscottai” su iniziativa della fondazione Sissi ETS di Piacenza e Vigevano e “Dal sogno alla realtà: il cammino dei Ragazzi della Luna Blu” della cooperativa I Ragazzi della Luna Blu di La Spezia. Per l’intera durata delle raccolte fondi attraverso la piattaforma CrowdForLife, Crédit Agricole Italia offre la possibilità di donare in modo facile e sicuro per partecipare alla realizzazione dei progetti, riaffermando, nel contempo, l’impegno a favore della crescita sostenibile dei territori e dello sviluppo inclusivo.

