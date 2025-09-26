Un laboratorio teatrale senza barriere: Credit Agricole 'sposa' il progetto del Dramma Popolare

Economia e Lavoro San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

C’è anche il progetto “Co-spirare” proposto dall’Istituto Dramma Popolare di San Miniato tra i cinque selezionati dalla Giuria per la pubblicazione nel sito www.cacrowdforlife.it, il portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia.

È entrata nel vivo, infatti, l’iniziativa di crowdfunding “Crédit Agricole for Tomorrow” promossa da Crédit Agricole Italia in sinergia con Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Piacenza e Vigevano e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Per ribadire la vicinanza ai territori attraverso il supporto a progetti innovativi che generino un impatto positivo favorendo la riduzione delle diseguaglianze, la parità di genere e la lotta al cambiamento climatico.

Al termine della selezione operata dalla Giuria, cinque sono state le proposte che hanno ottenuto la possibilità di accedere al portale per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei rispettivi progetti. Per ogni euro raccolto Crédit Agricole Italia e la Fondazione territoriale di riferimento devolveranno a loro volta un euro ciascuno, entro un plafond complessivo di 100 mila euro.

Nello specifico, il progetto “Co-spirare” dell’Istituto Dramma Popolare di San Miniato e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato vuole realizzare un laboratorio teatrale con l’obiettivo di abbattere barriere culturali, linguistiche e sociali attraverso il linguaggio universale del teatro, promuovendo pari opportunità e la partecipazione attiva di ogni individuo.

Di seguito gli altri progetti selezionati: “L’Armadio della scuola” dell’Associazione Liberamente APS di Parma, “Cà Arienti, molto più di una soluzione abitativa” da L’Arengo APS ETS di Bologna, “Mastri biscottai” su iniziativa della fondazione Sissi ETS di Piacenza e Vigevano e “Dal sogno alla realtà: il cammino dei Ragazzi della Luna Blu” della cooperativa I Ragazzi della Luna Blu di La Spezia. Per l’intera durata delle raccolte fondi attraverso la piattaforma CrowdForLife, Crédit Agricole Italia offre la possibilità di donare in modo facile e sicuro per partecipare alla realizzazione dei progetti, riaffermando, nel contempo, l’impegno a favore della crescita sostenibile dei territori e dello sviluppo inclusivo.

Fonte: Credit Agricole - Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
25 Settembre 2025

Le aziende del comprensorio a Milano per Lineapelle: le interviste del secondo giorno

Il primo giorno è andato, ma c'è il secondo. Tutto il Comprensorio del Cuoio è a Milano per l'appuntamento di fine settembre con Lineapelle. Quindi tornano le interviste a cura [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
24 Settembre 2025

Torna Lineapelle, il Cuoio va a Milano: le interviste del primo giorno

Fine settembre significa Lineapelle. E se torna il consueto appuntamento con Lineapelle, allora tornano le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho. Si è [...]

San Miniato
Economia e Lavoro
24 Settembre 2025

Lineapelle: delegazione del Comune in visita alle aziende conciarie di Ponte a Egola

Anche quest’anno è stata massiccia la partecipazione delle concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola a Lineapelle, una delle fiere internazionali più rilevanti per il mercato della pelle e [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina