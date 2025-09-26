Unione Empolese Valdelsa per la Palestina, PCI: "Approvata nostra mozione"

Il Gruppo del Partito Comunista Italiano ha presentato nell'ultimo Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa di martedì 23 settembre 2025 un OdG che chiede al Consiglio che l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa compia i seguenti atti:



- Interrompa ogni iniziativa e collaborazione con lo Stato di Israele, tranne che con in gruppi e associazioni di suoi cittadini che si oppongono al genocidio del popolo palestinese e ne riconoscono il diritto all'autodeterminazione e indipendenza;

- Affigga la bandiera della Palestina sulla facciata della sede dell'Unione (questo punto è stato ritirato in quanto l'Unione dei Comuni, per le sue caratteristiche di Ente di secondo livello, non può affiggere bandiere sulla facciata delle proprie sedi);

- Promuova con iniziative pubbliche e nelle scuole la conoscenza del popolo palestinese e della questione mediorientale;

- Favorisca l'organizzazione di incontri fra associazioni ed esponenti palestinesi e pacifisti israeliani fautori del ritiro di Israele e dei coloni dai territori occupati di Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est e del diritto palestinese ad uno Stato su questi territori, come stabilito dalle risoluzioni ONU;

- Chieda alla Regione Toscana e al Governo italiano, per quanto sta nelle loro rispettive competenze, di interrompere l'invio e l'acquisto di armi, la collaborazione militare e di sicurezza, i rapporti fra istituzioni tecniche e scientifiche, i rapporti commerciali e diplomatici, fino a quando Israele continuerà ad infrangere il diritto internazionale occupando territori non suoi e cercando di eliminare e sradicare dalle sue terre il popolo palestinese;

- Si esprima pubblicamente e con iniziative per la liberazione di tutti gli ostaggi, quelli israeliani detenuti da Hamas e quelli palestinesi incarcerati senza processo e sottoposti a torture da Israele.



L'OdG è stato approvato.



Il PD ha presentato una mozione sugli stessi argomenti (approvata dal Consiglio) che, dopo aver ottenuto che vi si inserisse un nostro emendamento, anche il PCI ha votato, ritenendola accettabile.



l'emendamento è il seguente: "Ferma condanna degli arresti indiscriminati e delle detenzioni senza processo di palestinesi da parte di Israele (anche bambini) e chiede con forza la loro liberazione e quella dei medici, intellettuali, politici palestinesi prigionieri, compresa quella di Marwan Barghouti, il Nelson Mandela palestinese".



Naturalmente vigileremo affinchè i punti del nostro Ordine del Giorno vengano messi in pratica e "speriamo" che il PD sia coerente con quello che ha messo in votazione, dal momento che fino a pochi mesi fa questo partito è stato in prima fila fra i fiancheggiatori di Israele e che ancora oggi ha al suo interno una fortissima componente filo israeliana che si esprime sia a livello nazionale che locale. E' di pochi mesi fa l'iniziativa del Comune di Montespertoli di invitare i produttori vitivinicoli israeliani alla Festa del Vino di Montespertoli, invito ritirato soltanto in seguito alla forte pressione dell'opinione pubblica.



Il PCI è con la Global Sumud Flotilla! Se Israele la bloccherà e attenterà alla sicurezza dei partecipanti saremo completamente impegnati nel movimento a loro sostegno in Italia ed Europa, per moltiplicare la partecipazione di massa esplosa con gli scioperi del 19 e 22 settembre.





Partito Comunista Italiano - Sezione Empolese Valdelsa

