Use alla prima: a Empoli c'è Casale

La prima è sempre particolare, bella. Si torna finalmente in campo per i due punti, si guarda con un occhio particolare i nuovi, si tornano ad applaudire quelli che l’anno scorso hanno regalato emozioni e gioie ed un po’ si sta anche in apprensione perché è una di quelle partite nelle quali non si sa mai cosa aspettarsi visto che i valori sono ancora tutti da scoprire. Use Computer Gross-Junior Casale non sfugge alla regola. L’appuntamento è per sabato sera alle 21 al Pala Sammontana che, di sicuro, saprà accogliere da par suo la rinnovata squadra del confermatissimo coach Luca Valentino. Per l’occasione l’Use ha deciso di fare un regalo a chi vuol assistere alla partita, ovvero l’ingresso gratuito e la possibilità di sfruttare la promo degli abbonamenti a 50 euro fino all’esordio interno della femminile in programma sabato 11 ottobre. C’è poi un’altra tradizione che la società biancorossa manterrà in memoria di una piacevole abitudine che aveva il presidentissimo Ademaro Lombardi, ricordato proprio in questo fine settimana col classico torneo: prima della partita al pubblico saranno donate delle rose bianche e rosse, un gesto sempre gradito ed apprezzato.

Ma veniamo al campo, che poi è la cosa che più conta. Coach Luca Valentino è pronto. “Finalmente iniziamo questo nuovo anno ed è un piacere farlo subito davanti ad i nostri tifosi – spiega - come già detto presentiamo un assetto nuovo, una squadra di 22 anni di media che dovrà mettere sul campo personalità e grinta fin da subito trovando la giusta connessione in campo. Troviamo come avversario Casale, squadra offensivamente molto pericolosa dall'arco con De Ros in cabina di regia affiancato da esterni del livello di Avonto, Sirchia e Azzano”. “Sarà importante imporre fisicità e ritmo fin da subito – prosegue - interrompendo il flusso del loro attacco e nei 40 minuti rompere il ghiaccio, trovare sicurezze in attacco e mantenere la concentrazione sulle cose che abbiamo fatto durante la preparazione”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube use basket tv.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

