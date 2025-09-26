"Vertigine ed Equilibrio: non solo malattia", l'incontro tra medicina e arte del Rotary Santa Croce sull'Arno-Cuoio

Giovedì 25 settembre 2025 presso il Ristorante "Le Vedute", si è tenuta la conviviale del Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio, dal tema "Vertigine ed Equilibrio: non solo malattia".

Dopo i tradizionali inni ed il suono della campana, il Presidente del Club Antonio Martini ha salutato tutti i soci e gli ospiti ricordando gli appuntamenti del mese di ottobre, tra i quali la visita del Governatore del Distretto Giorgio Odello, avvenimento annuale molto importante nella vita del Club. La serata è stata allietata dall’intervento dell’illustre Prof. Augusto Pietro Casani, Professore Associato presso il Dipartimento di Patologia Medica, Chirurgica, Molecolare e di Area Critica, Sezione di Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Pisa e socio del Club che ha illustrato la sua relazione dedicata ad un argomento tanto complesso quanto interessante.

L’esposizione ha riguardato alcuni aspetti squisitamente medici per poi concentrarsi sull’impatto psicologico ed emotivo nel paziente affetto da disturbi del labirinto. L’insicurezza e la suggestione possono infatti alterare la diagnosi e coinvolgere la sfera emotiva, fino a creare gravi problemi a livello sociale. Anche il mondo dell’arte evoca spesso il tema della vertigine: il Prof. nella sua esposizione ha ricordato tra gli la poesia del Pascoli “La vertigine”, e il D’annunzio con “La pioggia nel pineto”, per poi passare alla musica di Jovanotti ed Elodie con le canzoni “Mi fido di te” e “Vertigine”, alla cinematografia con i film “Vertigo” di Alfred Hitchcock e “La Sindrome di Stendhal” di Dario Argento nel quale l’attrice impersona una turista che sviene a causa dell'eccessiva bellezza delle opere d'arte agli Uffizi, ed altre numerose opere che appartengono alla scrittura, pittura e fotografia.

L’intervento si è concluso sottolineando che anche la medicina può essere una forma d’arte se esercitata pensando di non avere a che fare solo con pazienti ma con persone, ciascuna con la propria sensibilità e la propria sfera emotiva. Si è aperto un ampio dibattito, animato dall’interesse riscontrato dai presenti in quanto il problema della vertigine si manifesta con molta frequenza nella vita di tutti. Quanti provano un sentimento di instabilità guardando nel vuoto? Quanti hanno provato la sensazione di cadere dopo aver provato una forte emozione oppure trovandosi in un luogo particolarmente affollato? La serata si è conclusa con un ringraziamento molto sentito da parte del Presidente del Club Antonio Martini e di tutti i soci all’amico Prof. Casani per la competenza, la chiarezza espositiva e per aver reso un argomento così vasto e complesso fruibile a tutti.

Fonte: Club Rotary Santa Croce sull’Arno – Comprensorio del cuoio

