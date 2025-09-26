Ville medicee, dal 7 ottobre ingresso a pagamento in alcuni siti fiorentini e a Poggio a Caiano

Ingressi a pagamento per le Ville medicee di Petraia, Castello, Poggio a Caiano e Cerreto Guidi

Dal 7 ottobre l’accesso ad alcune delle Ville medicee e residenze monumentali fiorentine, insieme a Poggio a Caiano (Prato), diventerà a pagamento. Il provvedimento riguarda la Villa medicea della Petraia, il giardino di Villa di Castello, la Villa medicea e Museo della natura morta di Poggio a Caiano e la Villa medicea con il Museo storico della caccia e del territorio di Cerreto Guidi.

La decisione, spiega la dirigente delle Ville e Residenze monumentali fiorentine Federica Bergamini, non è soltanto un adeguamento alle direttive ministeriali, ma anche una scelta volta a garantire sostenibilità economica e crescita dei servizi offerti. L’obiettivo è valorizzare questi luoghi al pari degli altri musei toscani e nazionali, mantenendo una politica tariffaria “equilibrata e inclusiva”.

Il biglietto d’ingresso avrà un costo di 8 euro (5 per il giardino di Castello). Saranno disponibili anche biglietti cumulativi, ad esempio 16 euro per visitare le quattro Ville con musei, parchi e giardini, oltre ad abbonamenti annuali allo stesso prezzo che consentiranno ingressi illimitati.

Resterà invece gratuito l’accesso al parco di Villa il Ventaglio, così come continueranno ad applicarsi riduzioni e gratuità già previste dal ministero nei luoghi della cultura italiani.

