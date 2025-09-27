A Calenzano torna la festa dello sport. In programma il 4 ottobre

Domani, domenica 28 settembre, dalle ore 9 alle 18,30 al Palazzetto dello sport e alla Palestra Mascagni, con Bulldogs A.s.d. Pallacanestro Calenzano, ci sarà il torneo “End of Summer”.

In calendario due appuntamenti di approfondimento, in sala convegni al 4° piano del palazzo comunale (piazza Gramsci, 11): lunedì 29 settembre incontro con Anna Maria Palma “Il successo si costruisce sulle relazioni anche nello sport. Relazione con se stessi, con gli avversari, con il contesto”, alle ore 18. Mercoledì 1° ottobre incontro con Mattia Spighel su “L'importanza dell'alimentazione nello sport”, sempre alle ore 18.

Venerdì 3 ottobre, alle ore 17, ritrovo allo stadio Magnolfi con l’Atletica Calenzano per “Speedy Calenzano”, prova cronometrata su 50 metri. Dalle ore 20 al Palazzetto, open day con Pattinaggio Calenzano.

Sabato 4 ottobre la giornata conclusiva. Dalle ore 9, al Palazzetto dello sport, stage di karate con DK Dojo Kun Karate Calenzano. Dalle ore 10 allo stadio Magnolfi torneo di Calcio tra le sezioni della scuola media.

In via Dante Alighieri e strade limitrofe andrà in scena la gara ciclistica Giovanissimi a cura della società Fosco Bessi. Partenza alle ore 15,30; le premiazioni saranno al Circolo “La Vedetta” di Settimello.

Nel centro cittadino, dalle ore 14 alle ore 19, ci sarà la Festa dello Sport con esibizioni e stand con le associazioni sportive del territorio. Alle ore 17,30 l’appuntamento con “Calenzano premia lo Sport 2025”, che consegnerà i riconoscimenti alle atlete e agli atleti delle società calenzanesi.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate