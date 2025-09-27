Autostrade: chiusura notturna del Firenze Sud-Incisa

Attualità Figline Incisa Valdarno
Dalle 22 di sabato 27 alle 6 di domenica 28 settembre Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22 di sabato 27 alle 6 di domenica 28 settembre, sarï¿½ chiuso il tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per attivitï¿½ propedeutiche all'ampliamento del tratto.

Le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna,
saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21-6.

In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; verso Firenze/Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.

 

Fonte: Autostrade per l'Italia

