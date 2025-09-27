Conceria Pegaso, approvata la procedura per richiedere la cassa integrazione per cessazione

Autorizzata la procedura per richiedere la cassa integrazione per cessazione in merito alla crisi della conceria Pegaso. Nel luglio scorso era stata formalizzata la richiesta di liquidazione giudiziale, facendo aprire il tavolo di crisi in Regione Toscana. Ora l'assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini annuncia oggi su La Nazione l'autorizzazione dell'iter per la Cig a sostegno dei 43 lavoratori dell'azienda di Ponte a Cappiano (Fucecchio), definendolo un primo passo prima che la questione arrivi al ministero, per richiedere i pagamenti.

Fin da subito dal tavolo di crisi con istituzioni e sindacati, il curatore fallimentare chiese la possibilità di attivare la cassa integrazione per cessazione, così da dare un sostentamento ai dipendenti. E il giudice, evidenzia Nardini, ha autorizzato nelle scorse ore l'istanza, sottolineando che la Regione monitorerà l'iter per il sostegno ai lavoratori.