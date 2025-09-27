Convocato il Consiglio comunale di San Miniato il 30 settembre: l'ordine del giorno

Convocato il Consiglio comunale di San Miniato, in seduta pubblica e modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale martedì 30 settembre 2025 alle ore 15.30. La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (deliberazione G.C. n. 85 del 18.08.2025).

3. Commissione referente per le Pari Opportunità. Relazione attività 2024.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 26.03.2025 (prot. 14021 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Intervento su frana di via Catena”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 26.03.2025 (prot. 14025 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Italgas”.

6. Risposta ad interrogazione presentata il 16.04.2025 (prot. 17257 del 17.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Stato di avanzamento opere di

sostituzione edilizia asilo nido Pinocchio”.

7. Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19011 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Ritardi nella conclusione del procedimento di formazione del Piano Strutturale intercomunale e suoi effetti per la decorrenza dei termini di legge”.

8. Mozione presentata il 26.05.2025 (prot. 22551 del 27.05.2025) dai Gruppi Consiliari “Fratelli d’Italia”, “Filo Rosso”, “Gruppo Misto” e “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali approvato con delibera consiliare 15/2022”.

9. Mozione presentata il 06.03.2025 (prot. 10525 del 07.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Utilizzo ex poligono di tiro a San Miniato Basso”.

10. Mozione presentata il 26.03.2025 (prot. 14037 del 27.03.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Mozione di solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’ARPAT Toscana e di sostengo al ruolo essenziale dell’Agenzia per la protezione ambientale”.

11.Risposta ad interpellanza presentata il 30.04.2025 (prot. 19008 del 30.04.2025) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Finanziamento ministeriale per il recupero strutturale del complesso di San Domenico”.

12.Approvazione verbale seduta consiliare del 13.11.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

13.Approvazione verbale seduta consiliare del 28.11.2024. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

14.Approvazione verbale seduta consiliare del 10.02.2025. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

15.Schema di Convenzione per l’esercizio delle funzioni associate in materia di istruzione tra i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno appartenenti alla zona del Valdarno Inferiore – Approvazione. (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile.

16.Riconoscimento debito fuori bilancio per spese CTU sentenza Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 729/2025. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

17.Bilancio di previsione 2025-2027. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

18.Bilancio consolidato del Comune di San Miniato per l’esercizio 2024: Approvazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

19.Convenzione tra i Comuni di San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di stazione appaltante mediante Centrale di Committenza Unica (CUC) sino al 31.12.2029 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26.06.2025. Modifiche. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile.

