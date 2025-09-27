Cordone (candidato della Lega al consiglio regionale): "la gente vuole il Cpr in Toscana"

"In tema di Ordine Pubblico e di Sicurezza dei cittadini, ci chiediamo cosa sia cambiato nel territorio composto dagli 11 comuni costituenti l'unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (corrispondente all'attuale Collegio FIRENZE 3 delle Elezioni Regionali), rispetto a quell'ottobre del 2011 ovvero 14 anni fa, in cui denunciavo come Capogruppo della Lega, in una lettera aperta al Presidente del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Luciana Cappelli (Sindaco di Empoli), lo stato già allarmante della Sicurezza nel nostro territorio e chiedevo l'espulsione immediata di quegli immigrati o presunti tali che delinquevano e l'attuazione di un piano di coordinamento di controllo del territorio tra i vari corpi di Polizia comprensivo anche della Polizia locale. Vivendo la concretezza della vita di tutti i giorni, come Lega eravamo oltremodo convinti che i buoi fossero già scappati dalla stalla. Sono passati 14 anni interi da quella lettera e poco è cambiato nonostante l'impegno dell'attuale Governo. Parlando in questi giorni di campagna elettorale, con la gente di Fucecchio, di Empoli, della Valdelsa fiorentina, si sente forte l'esigenza come ho scritto altre volte, di un CPR (Centro per i Rimpatrii). Conseguentemente è premura della Lega Toscana Salvini, in prims col Vicesegretario Federale On. Roberto Vannacci, coadiuvato dal Segretario regionale Luca Baroncini, farsi carico una volta per tutte della realizzazione di un CPR in Toscana".

Marco Cordone: Candidato alle Elezioni Regionali 2025 nella lista Lega Toscana Salvini - Popolo della Famiglia nel Collegio FIRENZE 3 'Empolese Valdelsa

Notizie correlate