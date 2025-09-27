Denunciati due imprenditori per distacco illecito di lavoratori in un cantiere edile a Monteverdi Marittimo

Nella giornata del 18 agosto scorso, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa ha concluso un’attività ispettiva che ha portato alla denuncia in stato di libertà di due uomini, rispettivamente di 59 e 60 anni, uno amministratore unico di una società e l’altro titolare di una ditta individuale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i due sarebbero responsabili di aver effettuato un illecito distacco di tre lavoratori per un periodo di tre mesi, impiegandoli all’interno di un cantiere edile situato a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa. Tale pratica, vietata dalla normativa vigente, è stata rilevata a seguito di approfonditi controlli da parte delle forze dell’ordine.

Per le violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.024 euro.

