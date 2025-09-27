Da San Miniato al Vaticano, don Marco Billeri nominato secondo segretario personale di Papa Leone XIV

Da San Miniato al Vaticano. Don Marco Billeri è stato nominato da Papa Leone XIV suo secondo segretario personale: a renderlo noto è il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi tramite una lettera, che riportiamo di seguito, dedicata al nuovo incarico del sacerdote della diocesi. Nato nel 1984 a Pontedera, don Marco Billeri ha 41 anni è stato fino ad oggi viceparroco nella parrocchia dei Santi Martino e Stefano di San Miniato Basso. Lascerà il territorio per andare a svolgere il nuovo compito al fianco del Pontefice.

La lettera del vescovo Giovanni Paccosi:

Carissimi amici,

mi rivolgo a voi per comunicarvi una notizia che ci riempie di stupore e di gioia. Il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha chiamato don Marco Billeri, presbitero della nostra Chiesa Sanminiatese, a lasciare la nostra Diocesi per andare a svolgere il compito di Suo secondo segretario personale. Per la nostra Diocesi è un grande dono: pensare che un prete suo figlio possa sostenere così da vicino la missione di Pietro è qualcosa di inimmaginabile. Così è stato per me quando, mercoledì scorso, Papa Leone ha voluto chiedermi personalmente, per telefono, la disponibilità a lasciarlo partire. D’impeto gli ho detto: «Grazie, Santo Padre».

Certo, ho provato gioia e vertigine, pensando che don Marco da ora sarà nel cuore della Chiesa di Cristo, anche se questo implica per me rinunciare a un amico e a un collaboratore inestimabile. Don Marco, come saprete, dopo l’Ordinazione nel 2016, ha proseguito gli studi a Roma, ottenendo il Dottorato in Diritto Canonico. Nominato Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico della Toscana e Difensore del Vincolo presso il Tribunale Diocesano di San Miniato e quello di Volterra, era anche Cerimoniere Vescovile e segretario del Consiglio Presbiterale. Finora viceparroco della Parrocchia dei SS. Stefano e Martino a San Miniato Basso, dovrà adesso affrontare una nuova tappa della sua vocazione, al servizio del Vicario di Cristo.

Invito tutti a pregare per don Marco e anche per la nostra Chiesa diocesana: possiamo, nel legame, ora ancora più stretto, con il Papa e la Chiesa universale, crescere nella coscienza della nostra missione. Come dice il titolo della giornata di inizio dell’anno pastorale del prossimo 5 ottobre: “Chiamati nella comunione, mandati a testimoniare il Suo amore”. E preghiamo perché il Signore ci mandi tante vocazioni.

Vi abbraccio e vi benedico.

