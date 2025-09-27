Doppia inaugurazione dei comitati elettorali per Alessandra Nardini: partecipazione a Santa Croce e Pontedera

L’assessora regionale, candidata nella lista PD, apre due nuovi punti di riferimento in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre

Giornata intensa e ricca di emozioni per Alessandra Nardini, assessora regionale e candidata alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nella lista del Partito Democratico. Oggi, infatti, sono stati inaugurati due nuovi comitati elettorali, a Santa Croce sull’Arno e a Pontedera, luoghi simbolici e strategici per la sua campagna elettorale.

“Ringrazio di cuore le volontarie e i volontari che terranno aperti i comitati in due luoghi che ritengo fondamentali per la mia campagna”, ha dichiarato Nardini, sottolineando l’importanza di radicarsi sul territorio e di coinvolgere attivamente la comunità.

A Santa Croce, insieme a Gabriele Toti, la soddisfazione è palpabile: “Siamo davvero felici che sia nato un comitato. È segno della volontà di continuare a impegnarci per il Comprensorio, che vive la crisi del comparto moda su cui, come Regione, non abbiamo mai mancato di fare la nostra parte.” Un messaggio chiaro rivolto a uno dei settori più colpiti dalla crisi, per il quale Nardini assicura la massima attenzione e l’impegno concreto dell’ente regionale.

Pontedera, invece, rappresenta per Nardini qualcosa in più: “Qui ho studiato e sono cresciuta. A Pontedera, in questi anni, ho rivolto un impegno notevole, dai finanziamenti per il nuovo Polo Carlesi al nuovo Centro per l'impiego, solo per fare due esempi. Continuerà a essere così anche nel prossimo mandato e per me oggi è stato commovente ricevere il calore e l’abbraccio di così tante persone in Corso Matteotti.”

La doppia inaugurazione non è solo un segnale di vitalità per la campagna di Nardini, ma anche un momento di incontro e di ascolto con i cittadini, che hanno risposto numerosi e con entusiasmo all’apertura dei comitati. Un clima di partecipazione che conferma la centralità di questi territori nella visione politica della candidata, determinata a proseguire il suo percorso all’insegna della concretezza e della vicinanza alle persone.