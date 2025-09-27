Empoli: cambio viabilità in vista del derby di calcio contro la Carrarese

Domenica 28 settembre 2025, alle 19.30, si terrà la partita di campionato di Serie BKT Empoli - Carrarese allo stadio 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'.

Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle 15.30 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 17.30.

In concomitanza con l'allestimento della fiera di settembre, gli stalli del parcheggio del Parco di Serravalle sono chiusi al traffico, così come è chiusa via Serravalle per San Martino nel tratto lungo il parcheggio del parco. Si consiglia a tutti i tifosi empolesi di giungere alla partita a piedi o in bici, per una migliore gestione della viabilità.

I tifosi ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l'uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell'area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell'area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l'autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dopo le 21.30. Per il deflusso dei tifosi ospiti i responsabili dell'ordine pubblico hanno stabilito che l'entrata in superstrada sarà come all'arrivo, quella di Empoli Est.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 15.30 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Fidippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli