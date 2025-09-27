Enegan sostiene Corri La Vita: i dipendenti partecipano alla manifestazione

Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni che opera a livello nazionale, sostiene la prossima edizione di Corri La Vita. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento nel sostegno alle donne che hanno affrontato il tumore al seno.

Enegan, che ha sede anche nel territorio di Vinci, ha deciso di legare il suo nome all’associazione coinvolgendo i propri dipendenti nella partecipazione all’evento che si svolgerà domenica 28 settembre a Firenze. L’azienda, spiega una nota, continua a dimostrare la propria vicinanza a tematiche sociali e solidali e il sostegno a Corri la Vita rappresenta l’ennesima azione portata avanti in questa direzione.

