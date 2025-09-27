Enegan sostiene Corri La Vita: i dipendenti partecipano alla manifestazione

I 100 dipendenti di Enegan con la maglia di Corri La Vita 2025
Enegan, trader di luce, gas e telecomunicazioni che opera a livello nazionale, sostiene la prossima edizione di Corri La Vita. L’iniziativa rappresenta un punto di riferimento nel sostegno alle donne che hanno affrontato il tumore al seno.
Enegan, che ha sede anche nel territorio di Vinci, ha deciso di legare il suo nome all’associazione coinvolgendo i propri dipendenti nella partecipazione all’evento che si svolgerà domenica 28 settembre a Firenze. L’azienda, spiega una nota, continua a dimostrare la propria vicinanza a tematiche sociali e solidali e il sostegno a Corri la Vita rappresenta l’ennesima azione portata avanti in questa direzione.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Vinci
Firenze
Attualità
26 Settembre 2025
Durante il Consiglio metropolitano del 24 settembre 2025 sono stati approvati gli affidamenti relativi agli interventi urgenti e necessari a seguito dell'impatto degli eventi meteorologici eccezionali del 14 e 15 [...]
Cerreto Guidi
Attualità
22 Settembre 2025
Due comunità unite dalla vicinanza geografica e da una gran voglia di pace, contro ogni guerra, contro ogni aggressione, contro ogni conflitto armato, condannando con fermezza il genocidio che si [...]
Firenze
Attualità
21 Settembre 2025
Una scoperta sorprendente riporta al centro del dibattito internazionale il genio di Leonardo da Vinci, figlio della Toscana e simbolo universale del sapere rinascimentale. Tra le fitte e visionarie pagine [...]
<< Indietro