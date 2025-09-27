Il GAE presenta la seconda edizione di Heli Symposium

L'Associazione GAE (Gruppo Aeromodellistico Empolese) è orgogliosa di presentare la seconda edizione di scale Heli Symposium, un evento internazionale dedicato ai modelli radiocomandati di elicotteri e alle loro riproduzioni in scala.

La manifestazione si terrà presso il Lago i Salici, nel comune di Cerreto Guidi, oggi e domenica.

L'Heli Symposium rappresenta un'occasione imperdibile per appassionati, famiglie e curiosi di ammirare modelli di elicotteri con dettagli straordinari e assistere a voli dinamici.

L'evento si svolgerà sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica, dalle ore 9:00 fino alle 19:00. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa straordinaria manifestazione, patrocinata dal Comune di Cerreto Guidi, per vivere un'esperienza indimenticabile nel mondo del volo radiocomandato.

Fonte: AS Gae