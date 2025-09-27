In 250 all'evento di Petrucci, candidato pisano FDI per il consiglio regionale

“Una Toscana che guardi al futuro e che rimetta al centro i giovani, la sanità, il sociale e la sicurezza. Questa è la sfida che ho voluto lanciare ieri sera al Tower Plaza Hotel di Pisa, davanti a oltre 250 persone.

I sondaggi non sono importanti, questa volta possiamo vincere in Toscana. Si respira voglia di cambiamento, i toscani si sono resi conto che la sinistra ha portato questa Regione all’immobilismo mentre c’è bisogno che la Toscana torni a rivolgersi al futuro.”

“Ogni anno migliaia di giovani lasciano la nostra regione, la loro terra. Negli ultimi 15 anni sono stati più di 15mila. Quale futuro può avere una Toscana da cui scappano i propri figli? Senza i giovani il welfare, il mondo del lavoro e la nostra comunità sono destinati a crollare. Per questo ho voluto dare un segnale concreto: aprire il mio evento e far intervenire insieme a me, soltanto due ragazzi, Christian e Teresa, di 23 e 20 anni. È da loro che dobbiamo ripartire.”

“Dobbiamo investire con decisione su scuola e università, migliorando il diritto allo studio e puntando sull’innovazione. Abbiamo già candidato Pisa a diventare la capitale del Mediterraneo per le startup, come San Francisco lo è per il mondo. Questo progetto deve continuare. È necessario un piano di investimenti anche sulle strutture sportive, che sono fondamentali luoghi di aggregazione e crescita: oggi, purtroppo, in Toscana sono troppo poche e quasi sempre private. Tutti devono avere la possibilità di poter fare sport, a prescindere dalla capacità economica.”

“Nella sanità dobbiamo rimettere al centro chi combatte ogni giorno in prima linea: medici, infermieri e OSS. Per questo dico con forza no al reddito di cittadinanza regionale: quei 20 milioni di euro devono andare al welfare per il personale sanitario.”

“È poi necessario tornare a investire sul diritto all’abitare. In Toscana ci sono 5mila alloggi popolari sfitti, inutilizzati, che potrebbero garantire un tetto a 5mila famiglie. Decine di migliaia di persone potrebbero avere una casa, ma Giani e il PD hanno abbandonato quelle persone. Il patrimonio immobiliare toscano devono essere riqualificato, penso ad esempio alle tante abitazioni nell’area di San Rossore, e messe subito a disposizione di chi ne ha bisogno. Inoltre, chi vive in un alloggio popolare da almeno 18 anni deve avere la possibilità di riscattarlo.”

Lo dichiara Diego Petrucci, consigliere regionale e candidato capolista di Fratelli d’Italia a Pisa per le prossime elezioni regionali.

Fonte: Ufficio Stampa

