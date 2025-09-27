Lavori sulla Tramvia di Firenze: modifiche alla viabilità in zona Ponte San Niccolò

A partire da lunedì 29 settembre prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un tratto della nuova maxi-conduttura dell'acquedotto nell’ambito del progetto della linea tramviaria verso Bagno a Ripoli. Il cantiere interesserà in particolare l’area in corrispondenza del ponte San Niccolò, fulcro nevralgico della viabilità fiorentina.

Come comunicato dal Comune di Firenze, l’intervento prevede il collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione lungo il lungarno Pecori Giraldi e il lungarno del Tempio. I lavori saranno suddivisi in più fasi, con restringimenti e traslazioni delle corsie stradali per garantire comunque il transito dei veicoli provenienti dal ponte e diretti sia verso viale Amendola che verso lungarno del Tempio.

La fase più delicata riguarderà il prossimo fine settimana: da venerdì sera fino alla notte tra domenica e lunedì saranno infatti disponibili solo due corsie di marcia. Tale riduzione potrebbe comportare rallentamenti e disagi, soprattutto nelle ore di punta. Si consiglia dunque agli automobilisti di valutare percorsi alternativi o di prevedere tempi di percorrenza maggiori.

A partire dalla mattinata di lunedì, la situazione tornerà gradualmente alla normalità con il ripristino delle tre corsie. Il Comune assicura che le modifiche sono state studiate per minimizzare l’impatto sulla circolazione e garantire la sicurezza sia degli operatori che degli utenti della strada.

I residenti e i pendolari sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a seguire gli aggiornamenti forniti dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di portare a termine un intervento strategico per il potenziamento della rete idrica e della mobilità urbana, senza mai bloccare completamente il traffico in un punto così sensibile della città.

