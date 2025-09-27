Lo sport al centro della prossima legislatura: nuovi investimenti e una legge regionale in Toscana

Una nuova stagione di investimenti e attenzione per lo sport si profila all’orizzonte della Toscana. Nel corso dell’evento “Lo sport e le società sportive: la storia di una passione lunga una vita”, tenutosi a Firenze, il presidente della Regione Eugenio Giani ha delineato le priorità della prossima legislatura, ponendo lo sport al centro del programma politico e sociale.

“Lo sport sarà centrale nel programma della prossima legislatura”, ha dichiarato Giani, ricordando i 101 milioni di euro già investiti nell’attuale legislatura, destinati soprattutto alla manutenzione e rigenerazione degli impianti sportivi. Queste risorse hanno permesso interventi in ben 236 comuni sui 273 totali, contribuendo a una Toscana più diffusa e inclusiva, dove lo sport diventa fattore di crescita e coesione.

L’impegno della Regione non si fermerà qui. Giani ha annunciato l’approvazione di una nuova legge regionale che finanzierà i migliori progetti speciali proposti da Comuni e società sportive, con l’obiettivo di promuovere lo sport in tutte le sue forme. Già dal prossimo bilancio saranno stanziati 10 milioni di euro dedicati a questi progetti, mentre parallelamente verranno attivati fondi europei per sostenere le società sportive e facilitare l’accesso alle scuole di promozione e formazione sportiva per le famiglie a basso reddito.

Secondo Giani, lo sport rappresenta non solo un elemento fondamentale per la formazione dei giovani, ma anche un mezzo efficace di prevenzione della salute a tutte le età. “Lo sport è un fattore di coesione e unità delle comunità, oltre che un elemento di grande stimolo all’identità toscana e municipale per coloro che riescono a viverlo e praticarlo”, ha concluso il presidente.

Questa nuova prospettiva promette non solo di rafforzare l’offerta sportiva regionale, ma anche di valorizzare il ruolo sociale dello sport come strumento di inclusione, prevenzione e identità per tutta la comunità toscana.