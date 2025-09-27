Mazzeo sull'inaugurazione delle nuove aree nel Parco di San Rossore: "Investire di più nel Parco e sostenere le associazioni"

Oggi è stato inaugurato il restyling del sentiero dei Tre Pini, un sentiero tra natura e storia al Parco di San Rossore. All’ex vivaio forestale, lungo la via Livornese a San Piero a Grado, è ora possibile fruire del museo rurale alla scoperta di antichi mestieri del Parco, attrezzi rurali di un tempo, di un’area giochi nel verde, di nuovi tracciati per passeggiare nella natura, con un'area apistica e una voliera didattica.

"Dobbiamo investire di più nel Parco - afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo - e sostenere le associazioni che ci lavorano, come ad esempio Talenti Autistici, che si occupa del Bosco dei Talenti svolgendo un lavoro fantastico. Qui ragazze e ragazzi vivono insieme a contatto con la natura. Inclusione, socialità, rispetto dell'ambiente: è questa la sfida della Toscana del futuro".

Fonte: Ufficio Stampa