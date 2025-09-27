Nasce Itan Group, la rete tra cinque concerie: "Uniamo le forze per guardare con fiducia al futuro"

Economia e Lavoro San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Tutte del Comprensorio del Cuoio, tra Ponte a Egola e Santa Croce, le aziende lavoreranno in sinergia mantenendo la propria identità: "Condividiamo strategie e know-how"

Si chiama Itan Group ed è una rete sinergica composta da cinque concerie del distretto toscano, ognuna con una propria identità distintiva, unite da una visione comune: valorizzare l’eccellenza della pelle italiana con autenticità, innovazione e sostenibilità. Le concerie fanno parte dell’eccellenza della pelle italiana e in particolare del distretto conciario toscano, quello che abbraccia il Valdarno Inferiore. Una scelta che va nell’ottica di unire le forze e le competenze per affrontare i mutamenti del mercato in una fase complessa e che necessita di risposte articolate per guardare con fiducia al futuro, forti di un know-how unico e di una tradizione che fa invidia al mondo.

I membri del neonato gruppo sono: La Scarpa (Ponte a Egola), cuore pulsante e forza trainante del gruppo, pioniera nel cuoio crust vegetale e nel sistema di concia certificato Gaiole, che consente di produrre pellami biodegradabili e compostabili; Montana (Ponte a Egola), leader nelle pelli per cinture, con finiture uniche e alto contenuto creativo; Naturaleather (Ponte a Egola), punto di riferimento per la vacchetta toscana, con spalle e gropponi raffinati per pelletteria e calzature; Meridiana (Ponte a Egola), specializzata in pelli stampate di altissima qualità, pensate per moda, arredamento e accessori; Arké (Santa Croce sull’Arno), eccellenza nella produzione di pelli per arredo, selleria e pelletteria, dove tradizione e tecnologia si incontrano.

Nell’ultima Lineapelle la notizia di questa nuova rete ha iniziato a circolare e a destare curiosità in attesa di maggiori dettagli, che possono esser così riassunti: le concerie operano in sinergia, supportate da una dotazione completa di bottali, impianti di rifinizione con cabine, tunnel e presse, per gestire con efficienza ogni fase del processo produttivo; un team esperto e altamente qualificato segue con attenzione ogni dettaglio, garantendo tempi rapidi, qualità costante e soluzioni personalizzate per ogni esigenza; la distribuzione strategica degli impianti consente tempi di risposta competitivi e un'ottima integrazione logistica, ideale per accompagnare i clienti nei mercati internazionali più dinamici.

Ma perché nasce Itan Group? A spiegarlo è Maurizio Casini (Conceria La Scarpa): "In un mercato sempre più globale e competitivo Itan Group si propone come interlocutore solido, strutturato e trasparente per i brand internazionali alla ricerca di materiali nobili, tracciabili e prodotti con una visione moderna e sostenibile. Ogni conceria mantiene la propria artigianalità e competenza, ma lavora in stretta sinergia condividendo know-how, impianti e strategie".

A parlare ci sono i dati: oltre 2.000 pelli lavorate ogni giorno, una rete logistica efficiente, reparti di ricerca e sviluppo dedicati e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, certificata anche da processi innovativi come il sistema di concia Gaiole, che consente di produrre pellami biodegradabili e compostabili, un fattore che il mercato richiede sempre di più. Si tratta indubbiamente di una risposta ambiziosa a una sfida impegnativa ma l’eccellenza del distretto è sempre derivata anche dalla capacità di adattarsi ai mutamenti.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
26 Settembre 2025

Si chiude Lineapelle: le interviste del terzo giorno

Si chiude un'altra edizione di Lineapelle e le aziende del Comprensorio del Cuoio fanno il percorso inverso da Milano alla Toscana. Il terzo giorno ha visto comunque molti protagonisti tra [...]

San Miniato
Economia e Lavoro
26 Settembre 2025

Un laboratorio teatrale senza barriere: Credit Agricole 'sposa' il progetto del Dramma Popolare

C’è anche il progetto “Co-spirare” proposto dall’Istituto Dramma Popolare di San Miniato tra i cinque selezionati dalla Giuria per la pubblicazione nel sito www.cacrowdforlife.it, il portale di crowdfunding di Crédit [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
25 Settembre 2025

Le aziende del comprensorio a Milano per Lineapelle: le interviste del secondo giorno

Il primo giorno è andato, ma c'è il secondo. Tutto il Comprensorio del Cuoio è a Milano per l'appuntamento di fine settembre con Lineapelle. Quindi tornano le interviste a cura [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina