Nasce Itan Group, la rete tra cinque concerie: "Uniamo le forze per guardare con fiducia al futuro"

Si chiama Itan Group ed è una rete sinergica composta da cinque concerie del distretto toscano, ognuna con una propria identità distintiva, unite da una visione comune: valorizzare l’eccellenza della pelle italiana con autenticità, innovazione e sostenibilità. Le concerie fanno parte dell’eccellenza della pelle italiana e in particolare del distretto conciario toscano, quello che abbraccia il Valdarno Inferiore. Una scelta che va nell’ottica di unire le forze e le competenze per affrontare i mutamenti del mercato in una fase complessa e che necessita di risposte articolate per guardare con fiducia al futuro, forti di un know-how unico e di una tradizione che fa invidia al mondo.

I membri del neonato gruppo sono: La Scarpa (Ponte a Egola), cuore pulsante e forza trainante del gruppo, pioniera nel cuoio crust vegetale e nel sistema di concia certificato Gaiole, che consente di produrre pellami biodegradabili e compostabili; Montana (Ponte a Egola), leader nelle pelli per cinture, con finiture uniche e alto contenuto creativo; Naturaleather (Ponte a Egola), punto di riferimento per la vacchetta toscana, con spalle e gropponi raffinati per pelletteria e calzature; Meridiana (Ponte a Egola), specializzata in pelli stampate di altissima qualità, pensate per moda, arredamento e accessori; Arké (Santa Croce sull’Arno), eccellenza nella produzione di pelli per arredo, selleria e pelletteria, dove tradizione e tecnologia si incontrano.

Nell’ultima Lineapelle la notizia di questa nuova rete ha iniziato a circolare e a destare curiosità in attesa di maggiori dettagli, che possono esser così riassunti: le concerie operano in sinergia, supportate da una dotazione completa di bottali, impianti di rifinizione con cabine, tunnel e presse, per gestire con efficienza ogni fase del processo produttivo; un team esperto e altamente qualificato segue con attenzione ogni dettaglio, garantendo tempi rapidi, qualità costante e soluzioni personalizzate per ogni esigenza; la distribuzione strategica degli impianti consente tempi di risposta competitivi e un'ottima integrazione logistica, ideale per accompagnare i clienti nei mercati internazionali più dinamici.

Ma perché nasce Itan Group? A spiegarlo è Maurizio Casini (Conceria La Scarpa): "In un mercato sempre più globale e competitivo Itan Group si propone come interlocutore solido, strutturato e trasparente per i brand internazionali alla ricerca di materiali nobili, tracciabili e prodotti con una visione moderna e sostenibile. Ogni conceria mantiene la propria artigianalità e competenza, ma lavora in stretta sinergia condividendo know-how, impianti e strategie".

A parlare ci sono i dati: oltre 2.000 pelli lavorate ogni giorno, una rete logistica efficiente, reparti di ricerca e sviluppo dedicati e un forte impegno verso la sostenibilità ambientale, certificata anche da processi innovativi come il sistema di concia Gaiole, che consente di produrre pellami biodegradabili e compostabili, un fattore che il mercato richiede sempre di più. Si tratta indubbiamente di una risposta ambiziosa a una sfida impegnativa ma l’eccellenza del distretto è sempre derivata anche dalla capacità di adattarsi ai mutamenti.

Fonte: Ufficio stampa

