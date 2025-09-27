Nuovo incarico per il segretario generale di Certaldo, il saluto del Comune

L’amministrazione comunale di Certaldo in data 26 settembre ha salutato il Dr. Danilo D’Aco nel suo ultimo giorno di lavoro come segretario generale presso il Comune.

L’alto funzionario è stato chiamato a svolgere il suo ruolo presso la Provincia di Pisa dal 1 settembre scorso reggendo per il mese di settembre il doppio incarico anche presso questa amministrazione, in attesa della nomina di un nuovo segretario.

"A nome dell’intera comunità Certaldese porgo i saluti ed i ringraziamenti al Dr. D’Aco per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni presso la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Giovanni Campatelli - e rivolgo allo stesso i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico di Segretario della Provincia di Pisa".

Fonte: Comune di Certaldo

