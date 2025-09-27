Parco di via Matteotti a Lucca. La polizia locale allontana giovani molesti

Nel pomeriggio di martedì scorso, 23 settembre, il Comando della polizia locale del comune di Lucca ha disposto un intervento del Nucleo di sicurezza urbana e dell'Unità cinofila dopo segnalazioni pervenute da alcuni cittadini circa la presenza di ragazzi molesti all'interno del parco di Via Matteotti a Sant'Anna.

Sono così stati identificati otto ragazzi fra i 17 e i 20 anni di cui alcuni erano già noti alle Forze dell'Ordine, rinvenuta dall'Unità cinofila una dose di sostanza stupefacente pronta per l'uso, il detentore è stato segnalato come da legge alla Prefettura.

I controlli si sono estesi anche ai veicoli utilizzati dai giovani. Un ciclomotore è risultato non essere idoneo alla circolazione, pertanto è stato immediatamente sanzionato e sottoposto a fermo amministrativo. L'azione della Polizia Locale risponde all'esigenza di sicurezza urbana espressa dalla cittadinanza e conferma l'impegno del Comando a contrastare i fenomeni di degrado e illegalità, tutelando la fruizione degli spazi pubblici

Fonte: Ufficio stampa Comune di Lucca

