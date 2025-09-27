"Play 4 Fun" al circolo Arci di San Miniato Basso: "Gioco come occasione di socializzazione"

Domenica 28 settembre dalle ore 15,00 alle 19,00 il Circolo Arci di San Miniato Basso ospiterà Play 4 Fun, un’iniziativa incentrata sul gioco sano e positivo che proporrà tante attività originali e divertenti rivolte a ragazzi e ragazze di tutte le età, ad ingresso libero e gratuito. Numerose saranno le associazioni del territorio presenti (ScaccoRosso, Papillon Associazione Ludica Ricreativa, Ping-Pong San Miniato, Subbuteo Club Sombrero e La Ruzzola) che proporranno varie forme di gioco. Dal ping-pong al subbuteo, passando poi agli scacchi, ai giochi da tavolo e tradizionali, ai laboratori creativi e di pittura…. Sarà un pomeriggio speciale finalizzato a riscoprire il valore aggregativo del gioco, come occasione di socializzazione, condivisione e inclusione.

L’iniziativa, promossa da Arci Valdarno Inferiore, rientra nel più ampio progetto Play 4 Fun che vede la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e altri Enti del Terzo Settore impegnati in interventi per il contrasto e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. “Eventi come questo – dicono gli organizzatori – contribuiscono a diffondere una cultura ludica positiva e consapevole. Allo stesso tempo vogliamo stimolare una riflessione su un fenomeno, come quello del gioco d’azzardo patologico, che coinvolge in Italia tante persone e rappresenta una piaga sociale per l’impatto deleterio che ha sulla loro vita personale e familiare. A rischio sono anche i più giovani, basta pensare ai giochi e videogiochi dove si scommette”. Per maggiori informazioni è possibile seguire le pagine social di Arci Valdarno Inferiore.

Fonte: Arci Valdarno Inferiore

