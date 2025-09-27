Ponsacco si mobilita per le cure salvavita della concittadina Laura. Dalla Regione: "Attivata procedura"

"Per la signora Laura, malata oncologica di Ponsacco che necessita di un farmaco non ancora accessibile in Italia, la Regione si è attivata già da alcuni giorni". Così dalla Regione Toscana sul caso della 53enne, per la quale si è mobilitata la cittadinanza e l'amministrazione. In Comune a Ponsacco Laura, insieme al sindaco Gabriele Gasperini, ha raccontato la sua storia che ha ricevuto il sostegno e la solidarietà unanime da tutte le forze politiche in Consiglio comunale.

Come spiegato dall'amministrazione in una nota, Laura sta combattendo contro un tumore al polmone molto aggressivo (microcitoma metastatico), oggi non più responsivo alle cure disponibili in Italia. Attualmente seguita dall'Azienda ospedaliera universitaria pisana, nel reparto di Oncologia diretto dal dottor Gianluca Masi che ha già attivato tutte le terapie convenzionali possibili, tra le nuove opzioni terapeutiche esiste un farmaco, recentemente approvato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che ha dimostrato di poter offrire una speranza per pazienti affetti dalla sua stessa patologia.

Ma in Italia il farmaco non è ancora disponibile, perché in attesa di autorizzazione da parte di AIFA: "Una procedura che richiede mesi, tempi che purtroppo Laura non ha - continuano dal Comune di Ponsacco. L'unica via percorribile nell'immediato sarebbe l'acquisto all'estero, con un costo elevatissimo – circa 40.000 euro al mese – insostenibile per la paziente e la sua famiglia".

Da qui l'appello del Comune e del Consiglio comunale unito, lanciato "alla Regione Toscana, all'assessore alla Sanità Simone Bezzini, all'Azienda sanitaria toscana, al ministero della Salute, all'AIFA, ad Amgen Italia e a tutte le istituzioni e realtà che possono intervenire, affinché venga trovata una soluzione rapida e concreta che consenta a Laura di poter accedere a questa possibilità di cura e di speranza. È necessario mettere a disposizione di Laura il farmaco, in tempi brevissimi; questo si può fare attingendo al fondo nazionale del 5% che AIFA ha istituito per l'impiego di farmaci orfani, ovvero non ancora approvati, usati per il trattamento di malattie rare. Il Comune di Ponsacco e il Consiglio comunale unito chiedono alle istituzioni, in particolare alla Regione Toscana, al governatore Giani e all'assessore regionale Bezzini, di interfacciarsi con AIFA per dare una possibilità alla nostra Laura". Lanciata inoltre una raccolta fondi, gestita dalla Misericordia di Ponsacco, per gli aiuti (Confraternita Misericordia Ponsacco IBAN: IT 81H 0306909606100000073592).

L'indomani all'appello, come anticipato, la risposta della Regione che in una nota spiega che martedì scorso il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla sanità Simone Bezzini, insieme al settore politiche del farmaco e all’Azienda ospedaliera universitaria pisana, hanno preso in carico la situazione avviando con AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) una procedura accelerata per l’accesso al cosiddetto fondo del 5%.

L’Azienda ospedaliera pisana ha formalmente presentato ad AIFA la richiesta di accesso a tale fondo, che consente alle strutture sanitarie di acquistare all’estero farmaci innovativi e non ancora disponibili in Italia, con copertura totale dei costi da parte dello Stato. "Grazie all’impegno congiunto della Regione Toscana e di AIFA, - si conclude la nota - è stata attivata una procedura straordinaria che partirà già da lunedì prossimo. Se l’iter avrà esito positivo, la paziente potrà ricevere gratuitamente il farmaco necessario".

Notizie correlate