Puliamo il Mondo, a Empoli cittadini in azione per l'ambiente

"Puliamo il mondo" (edizione italiana del più grande appuntamento mondiale di volontariato ambientale denominato "Clean up the world") anche quest’anno è stato molto partecipato in tutte le tre tappe che si sono svolte a Empoli e che rientrano nel cartellone di iniziative denominato “Un autunno per l’Ambiente”.

La manifestazione è partita il 19 settembre 2025 con il bel gesto del personale dipendente della Sto Italia Srl, azienda che si occupa di soluzioni di edilizia sostenibile, che per il secondo anno consecutivo, hanno ripulito un'area adibita a parcheggio adiacente a via I Maggio. È proseguita ieri (venerdì 26 settembre) con le scuole: alunne e alunni della primaria e per la prima volta della secondaria di primo grado, nonostante la mattinata piovosa, non si sono tirati indietro e hanno svolto la loro missione di bravi cittadini del futuro, liberando dai rifiuti, soprattutto dai micro rifiuti che vengono gettati continuamente negli spazi a verde, giardini, parchi e cortili vicini ai loro plessi.

Stamattina (sabato 27 settembre) sono scesi in campo cittadine e cittadine per dare il loro esempio nel rispetto dell’ambiente. Un bel gruppo di persone si è ritrovato alle 9 in piazza Rosso Fiorentino per dirigersi verso la strada SS67 che hanno ripulito i due lati di strada, rinvenendo rifiuti di ogni genere: dai sacchetti di indifferenziato domiciliare, a tanto vetro, una gomma, indumenti, scarpe e molto altro. Poi il gruppo si è diretto nel parcheggio del McDonald che è stato liberato da tanti rifiuti sparsi dappertutto. Gli intrepidi cittadini erano muniti del ‘kit’ ecologico.

Immancabili le volontarie e i volontari delle associazioni Legambiente Empolese Valdelsa, Misericordia, Pubbliche Assistenze, Auser Filo D’Argento e il personale di Alia Servizi Ambientali. Sempre al fianco delle nuove generazioni e della cittadinanza, tutta!

Alla raccolta erano presenti l’assessora alla Transizione ecologica con delega alla qualità della vita del Comune di Empoli Laura Mannucci, che ha subito ringraziato tutti i partecipanti all'iniziativa e ricordato quanto sia ancora tanto il lavoro da fare, dimostrato dalla quantità di rifiuti raccolti in meno di 150 metri di strada, che si devono cambiare i comportamenti continuando a sensibilizzare su un fenomeno che è sintomo di inciviltà, non di tutti ma che si può e si deve migliorare nel rispetto del nostro ambiente. Ogni azione, dalla più piccola alla più grande, è fondamentale se viene fatta tutti insieme e all'opera anche l’assessora alla Scuola del Comune di Empoli.

A cornice della mattinata le parole del sindaco Alessio Mantellassi che ha voluto lasciare un commento, mettendo al centro l’iniziativa di Puliamo il mondo, che pone i cittadini, le scuole e tante associazioni come protagoniste del vero cambiamento nel tema della lotta ai rifiuti. E lo dimostra il fatto che numerose persone si sono ritrovate qui, in questa piazza, per fare il nostro dovere seppur in piccolo, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti i cittadini sia con la raccolta differenziata, sia segnalando anche comportamenti non adeguati e di abbandono dei rifiuti. Anche con l'educazione civica alle figlie e ai figli, trasmettendo loro i valori positivi dell'ecologia è importante.

L'amministrazione comunale fa il suo dovere a fianco dell'azienda gestore dei rifiuti anche con l'apporto della Polizia Municipale e degli uffici preposti. Ma giornate come queste fanno capire come il contributo di ogni cittadino sia rilevante per questa causa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate