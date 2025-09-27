Sorpreso dalla polizia mentre tenta di disfarsi di 23 dosi di cocaina: arrestato a Firenze

È stato sorpreso dalla polizia mentre gettava qualcosa sotto un'auto in sosta, che si è poi rivelato essere un involucro con 23 dosi di cocaina, per un totale di 15 grammi. Per questo un giovane di 20 anni è stato arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È successo ieri sera durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore. In via Palazzuolo, gli operatori della volante hanno notato il ragazzo fermo sul marciapiede che, alla loro vista, si è incamminato nella direzione opposta. A quel punto è stato visto mentre tentava di disfarsi dell'involucro: raggiunto e constatata la presenza delle dosi, il giovane è stato trovato anche con 340 euro in contanti e un altro involucro di cocaina da 0,50 grammi. Il tutto è stato posto sotto sequestro.